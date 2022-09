Ciclista investito: arriva l'elisoccorso in codice rosso

Un uomo di 50 anni è stato investito a bordo della sua bicicletta lungo la Sp 236 a Gaggiano oggi, 13 settembre: sul posto l'elisoccorso in codice rosso.

Ciclista investito: arriva l'elisoccorso

Grave investimento questa mattina poco prima delle 9 lungo la strada provinciale 236 a Gaggiano: ad avere la peggio un cinquantenne che si trovava a bordo della sua bicicletta ed è stato travolto da un mezzo in transito. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. A supporto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e la Polizia Locale del Consorzio Fontanili.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto: il 50enne si trova in pericolo di vita a causa di un violento trauma cranico ed è stato trasportato in elicottero al San Gerardo di Monza dove si trova in rianimazione in prognosi riservata.