Ciclista investito: arriva l'elisoccorso

Paura quest'oggi, lunedì 12 settembre, intorno a mezzogiorno per l'investimento di un ciclista in via Butti a Parabiago.

Ciclista investito: in via Butti arriva l'elisoccorso

Ad avere la peggio, secondo quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, un ciclista che è stato soccorso da un'ambulanza della Croce rossa di Lainate e da un elisoccorso proveniente da Milano, dopo la collisione con un'auto scaturita per ragioni che ancora non si conoscono.

Sul posto sanitari e vigili

Sul posto, oltre ai sanitari, si sono subito portati i vigili del Comando di Villa Corvini. Secondo quanto si apprende la persona coinvolta nel sinistro, che inizialmente è stata soccorsa in codice rosso, dopo aver ricevuto le prime medicazioni è stata trasportata in ospedale per ricevere ulteriori cure.