Dramma a Robecchetto: uomo accusa un malore e muore per strada

La tragica scoperta è avvenuta stamane poco dopo le 7 nella frazione robecchettese di Malvaglio, dove sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Una volta giunto sul posto, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell'uomo.

Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, in via Toti a Robecchetto con Induno dove Mauro Sbavo, 60enne senza fissa dimora, è stato trovato morto per strada dopo aver accusato un malore.

La scoperta stamane a Malvaglio

La tragica scoperta è avvenuta stamane poco dopo le 7 nella frazione robecchettese di Malvaglio, dove sono giunte un’ambulanza e un’automedica. Una volta arrivato nel teatro dell’accaduto, il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso dell’uomo. Quest’ultimo, che aveva due figlie e viveva da tempo in auto, era finito proprio di recente al centro degli interventi per il recupero dalla dipendenza da alcol.

L’uomo era da tempo al centro delle attenzioni dell’Amministrazione

Il sindaco Valentina Cognetta ha fatto presente come quotidianamente i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e cittadini in generale fossero soliti fare tappa nella via in cui era parcheggiata l’auto della vittima, chiedendo informazioni sullo stato di salute e senza mancare di esortarlo a continuare il percorso per la disintossicazione e il reinserimento nella società.