Dopo la rissa con accoltellamento, chiude il locale

Sospensione per 15 giorni per l'attività "Mama de la mama" di via Turati anche dopo quanto accaduto a inizio mese

Cerro Maggiore · 24/12/2025 alle 17:52

Dopo la rissa con accoltellamento a Cerro Maggiore, chiude il locale.

Dopo la rissa con accoltellamento, ecco la chiusura temporanea del locale. Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre 025,  i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno notificato il decreto di sospensione per 15 giorni dell’attività, emesso dal Questore Milano, verso esercizio pubblico “La mama de la mama” di via Turati. Provvedimento scaturisce seguito numerosi controlli eseguiti dall’Arma locale e per la rissa con coltelli del 7 dicembre 2025.

