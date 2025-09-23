Dopo la lite, minaccia e aggredisce i Carabinieri: denunciato

Dopo la lite a Legnano, minaccia i Carabinieri: denunciato un uomo di San Giorgio su Legnano.

Dopo la lite se la prende coi militari

Una nottata movimentata. E’ quella che si è vissuta martedì a Legnano, in via Montegrappa. E’ qui che il 112 era stato allertato da alcuni residenti per via di una lite scoppiata in strada. I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano sono arrivati prontamente sul posto con una pattuglia.

La denuncia

Qui hanno trovato un 24enne dell’Honduras, di professione operaio: era molto agitato e, per cercare di sottrarsi al controllo, ha minacciato e spintonato i Carabinieri. Bloccato, per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.