Donna si nasconde in bagno, arresto l'ex marito violento

Ex marito violento arrestato a Parabiago.

Ex marito violento, la moglie si rifugia in bagno

Tra la donna e l'ex marito era scoppiata una lite. Finita con l'arrivo dei Carabinieri che hanno bloccato l'uomo. E' quanto successo nei giorni scorsi a Parabiago. Tra i due, ex coniugi entrambi originari dell'Ecuador, era scoppiata una lite all'interno di un'abitazione. L'uomo, 46 anni, è diventato violento, tanto che la donna si è nascosta in bagno per sfuggire all'ira dell'uomo.

L'arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno bloccato il 46enne. Per lui è scattato l'arresto e ora dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.