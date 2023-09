Droga nel parchetto, preso lo spacciatore in fuga con la bici

Droga nel parchetto di Legnano, un arresto.

Droga nel parchetto, pusher in fuga in bici: preso

Quando hanno visto i poliziotti hanno cercato di fuggire. Uno è stato bloccato e si trattava di uno spacciatore. E' quanto accaduto la mattina di ieri, venerdì 1 settembre, a Legnano. La volante del commissariato cittadino era impegnato in un servizio di controllo del territorio per il contrasto della criminalità e spaccio di droga, quando transitando davanti al parco comunale Montegrappa ha notato due uomini che se la davano a gambe levate. Uno da una parte e l'altro da quella opposta. Gli agenti, sapendo bene che quella era un'area verde in cui a volte avviene lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno inseguito e bloccato uno dei due fuggitivi, che stava tentando di allontanarsi in biclietta. Bloccato, è stato sottoposto a un controllo accurato.

Il pusher

Si trattava di un 36enne domiciliato a Castellanza. Addosso aveva circa 5 grammi di hashish suddivise in tre dosi, per questo i poliziotti hanno deciso di andare a dare un'occhiata anche nella sua abitazione. Qui hanno trovato altri 80 grammi di hashis oltre a un bilancino di precisione per confezionare le dosi, una pianta di marijuana altra 110 centimetri, alcuni semi della stessa pianta e dei coltelli sporchi di hashish usati per confezionare lo stupefacente. Dopo la perquisizione, la Polizia ha arrestato il 36enne che dovrà rispondere del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.