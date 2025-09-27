Documenti falsi e precedenti, arrestato

Dal controllo della Polizia Locale al carcere di San Vittore.

Arresto a Cornaredo

Un cittadino classe 1980 di nazionalità peruviana è stato arrestato nella mattinata di giovedì 25 settembre dalla Polizia Locale di Cornaredo a seguito di un controllo avvenuto nei pressi del supermercato Lidl di via Milano. L’uomo era a bordo di un’automobile Volkswagen Golf bianco con altri due connazionali, veicolo già segnalato e attenzionato dalle forze dell’ordine per una serie di furti ai danni di anziani nei parcheggi dei supermercati portati a termine sfruttando la tecnica della “monetina”. Distraevano la propria vittima facendo cadere monete a terra, e mentre questa li aiutava a raccoglierle il complice faceva sparire borse e oggette di valore dalla vettura.

Documenti falsi

Per questa ragione il trio è stato fermato e controllato dagli agenti della Polizia locale di Cornaredo. Perquisiti e portati al Comando, due componenti del trio sono risultati essere irregolari sul territorio nazionale e quindi denunciati per immigrazione clandestina. Il terzo è stato trovato in possesso di un passaporto e di una patente di guida peruviani ma immediatamente risultati sospetti agli agenti cornaredesi: sottoposti a perizia al Comando di Polizia locale di Milano, sono risultati falsi.

Precedenti e cinque identità

Inoltre, a carico dell’uomo classe 1980 sono risultati anche procedimenti pendenti: un ordine di cattura della Procura di Firenze per furti aggravati, pluripregiudicato per furti, sostituzione di persona e truffe, risulta aver utilizzato cinque identità diverse per muoversi sul territorio e noleggiare l’automobile su cui è stato fermato.

E’ stato dunque sottoposto ad arresto e tradotto al carcere di San Vittore dove il provvedimento è stato convalidato nel processo per direttissima di venerdì mattina. alseetà dell’80