Disagi per i lavori sull'ex Statale 11: i sindaci di Bareggio e Cornaredo scrivono ad Anas

Restano pesanti le ricadute su tutto il territorio per i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza nel tratto extraurbano principale dell'ex Statale 11, dal chilometro 130+000 al chilometro 132+300., soprattutto in termini di traffico. È ciò che affermano i sindaci di Bareggio e Cornaredo, Linda Colombo e Corrado D'Urbano, che in questi giorni hanno inviato una lettera ad Anas al fine di far presente le problematiche vissute da automobilisti e pendolari.

Lavori sull'ex Statale 11: Bareggio e Cornaredo scrivono ad Anas

Secondo i sindaci, la chiusura delle corsie di sorpasso starebbe generando lunghissime code ed enormi disagi alle migliaia di lavoratori che dai nostri Comuni devono recarsi a Milano:

"Negli orari di punta si arriva a impiegare anche mezz’ora per percorrere un chilometro a causa dell’imbuto che si crea. Questa situazione, soprattutto al mattino, sta congestionando il traffico anche nelle vie di Bareggio e Cornaredo che intersecano la ex S.S. 11, in quanto l’immissione sull’arteria principale risulta particolarmente difficoltosa". "Purtroppo, per i residenti nei nostri Comuni non ci sono alternative al trasporto su gomma per raggiungere il capoluogo, in quanto non sono presenti sul territorio né stazioni ferroviarie né fermate della Metropolitana (la più vicina, Molino Dorino, si raggiunge percorrendo proprio il tratto di strada in questione)".

A seguito di ciò, i primi cittadini chiedono ad Anas di condividere il cronoprogramma effettivo dei lavori e di cercare di ridurre il più possibile i tempi di intervento: