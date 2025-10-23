L’amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio ha voluto ricostruire quanto avvenuto domenica 9 ottobre in via Ripa Naviglio, dove un 18enne è stato violentemente picchiato da tre giovani.

Diciottenne picchiato da tre giovani, il sindaco: “Un fatto agghiacciante”

Intorno alle 20.00-20.15, all’esterno di un bar, un 18enne di origine marocchina residente a Milano era seduto e stava ordinando un aperitivo. Tre ragazzi italiani, tra i 23 e i 24 anni, passando vicino al giovane gli hanno pestato un piede. Il ragazzo non ha reagito, ha mantenuto un comportamento tranquillo e ha invitato a chiudere l’episodio con delle semplici scuse. I tre, invece, lo hanno afferrato e colpito con schiaffi e pugni fino a farlo cadere a terra; nella caduta ha battuto il volto, riportando un trauma facciale con la rottura dei denti anteriori.

Il 18enne è rimasto stordito per alcuni minuti; quando si è ripreso e ha constatato i danni, è uscito in strada cercando gli aggressori e ne è seguita una breve colluttazione. Successivamente ha contattato alcuni amici: uno di loro è sopraggiunto con una spranga che non è stata utilizzata, perché a quel punto gli autori del pestaggio si erano allontanati. La vigilanza privata del locale è intervenuta tempestivamente per sedare gli animi. Il gestore precisa che, negli ultimi quattro anni – da quando è subentrata la nuova gestione – non si erano mai verificati episodi analoghi.

I carabinieri sono stati chiamati e sono giunti sul posto alle 21.30, quando la situazione era già rientrata. Sono state raccolte alcune testimonianze, ma nessuno tra i presenti ha fornito i nominativi degli aggressori. Si sottolinea che l’episodio non è nato come una rissa generalizzata: l’innesco è stato un pestaggio ai danni di un singolo ragazzo, seduto tranquillamente al tavolo.

Il commento del sindaco Barni