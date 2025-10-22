Movida sul Naviglio, nuova rissa tra giovani: indagano i Carabinieri

Serata da dimenticare per i residenti di via Ripa Naviglio a Robecco, che qualche giorno fa si sono ritrovati inermi spettatori dell’ennesima rissa tra giovani, figlia della movida che da anni è protagonista di quest’angolo del paese.

Movida sul Naviglio, nuova rissa tra giovani

Un’incomprensione, forse una parola di troppo; non è ancora chiara la motivazione che ha fatto scaldare gli animi tra gli avventori dei locali posti sulle rive robecchesi del Naviglio Grande. Stando a quanto emerso finora, sarebbe stato l’alcol a far da possibile miccia al tafferuglio scoppiato l’altra sera e che in breve tempo ha coinvolto diverse tra le persone presenti sul posto.

Gli abitanti della zona parlano di almeno una ventina di persone. Qualcuno afferma inoltre di aver visto sfoderare corpi contundenti come spranghe e piedi di porco in quella che alcuni hanno definito una vera e propria “spedizione punitiva”. Sul posto, allertati proprio dai residenti, sono successivamente giunti i Carabinieri della vicina stazione di Abbiategrasso, arrivati quando i protagonisti della rissa si erano ormai dileguati. I militari dell’Arma hanno ricostruito l’episodio interrogando le persone rimaste in zona e attualmente stanno indagando per cercare di risalire all’identità dei protagonisti del tumulto. Al momento non risultano denunce relative all’accaduto.

Non è la prima volta che i residenti si lamentano degli eccessi della movida robecchese, che in quelle poche decine di metri di via Ripa Naviglio attira persone da tutto il territorio, non tutte con l’intenzione di passare una serata tranquilla. Tra le lamentele più frequenti quelle inerenti a schiamazzi fino a notte inoltrata e danneggiamenti da parte di soggetti che, in preda ai fumi dell’alcol, non sembrano prendere molto in considerazione l’educazione nei confronti di coloro che il paese lo vivono anche durante il giorno.