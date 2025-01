Danneggia la staccionata vicino alla fermata del bus: denunciato

Danneggia la staccionata vicino alla fermata del bus a Casorezzo: denunciato.

Danneggia la staccionata vicino alla pensilina

Non si sa il motivo, sta di fatto che si è messo a danneggiare la staccionata a due passi dalla fermata del bus. E' quanto successo nel pomeriggio del 28 dicembre 2024 a Casorezzo. E' qui che un 28enne residente in paese si è scagliato contro la piccola recinzione in via Busto Garolfo, danneggiandola.

La denuncia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano: il giovane è stato bloccato e denunciato in stato di libertà per danneggiamento.