Gaggiano: vandali in azione la notte di capodanno

Un risveglio sconfortante dopo i festeggiamenti del 31 dicembre 2024. I gaggianesi si sono trovati una brutta sorpresa, azioni vandaliche che hanno devastato alcune zone della città. Il primo ad intervenire sulle questione è il sindaco di Gaggiano Enrico Baj, amareggiato per i fatti, ma anche preoccupato per la deriva comportamentale di alcuni soggetti.

Deriva preoccupante

“Mentre ci troviamo di fronte a questo triste inizio del nuovo anno, è fondamentale che riflettiamo non solo sull'accaduto, ma anche su come possiamo, insieme, costruire una comunità più coesa e rispettosa – sottolinea il primo cittadino - Gli atti di vandalismo che hanno colpito le nostre amate piazze e simboli culturali sono un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Essi suggeriscono non solo un problema di sicurezza, ma anche una lacuna più profonda nei valori sociali e familiari”

Servono risposte concrete

Azioni che vanno interpretate e analizzate per dare adeguate risposte.

“È essenziale che ciascuno di noi si interroghi sul ruolo che possiamo svolgere nella vita dei giovani, affinché comprendano l'importanza del rispetto per il bene comune – prosegue - La scuola, la famiglia e le istituzioni devono lavorare in sinergia per promuovere un'educazione che vada oltre le nozioni accademiche, abbracciando valori fondamentali quali l'empatia, la responsabilità e la solidarietà. Le forze dell'ordine stanno facendo il possibile per identificare i responsabili di questi atti, e confidiamo che la giustizia farà il suo corso. Tuttavia, non possiamo delegare solo a loro la responsabilità di mantenere la nostra comunità sicura e serena. È un compito che ci coinvolge tutti, e che richiede un impegno condiviso”

Incontri comunitari

Il primo cittadino lancia una proposta per tentare di arginare il fenomeno e improntare soluzioni concrete: