Donna di 47 anni vandalizza le auto in sosta in zona stazione a Corbetta, arrestata

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 47 anni residente nel magentino. Domenica sera, poco prima delle 22, sono giunte alla centrale operativa dell’Arma numerose chiamate al 112 che segnalavano forti rumori di vetri infranti provenire dalla via Fratelli Di Dio a Corbetta, in zona stazione.

Subito sono accorse le Gazzelle della Radiomobile, che hanno rintracciato sul posto la donna che, con in mano un grosso sasso, stava sfondando i finestrini delle auto in sosta. Quattro sono state le auto vandalizzate, più una quinta in modo meno grave, prima che la donna sia stata bloccata.

L'arresto

Per lei sono così scattate le manette con l’accusa di danneggiamento aggravato. Non chiarite le ragioni del gesto, non essendovi nessun legame relazionale tra la donna e i proprietari delle macchine. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, la donna è stata interrogata dal Giudice che ha convalidato l’arresto disponendone la scarcerazione.

Le proteste sui social

Dell’accaduto si è dibattuto anche sulle pagine Facebook locali, dove alcuni cittadini hanno testimoniato di aver assistito al fatto, e altri hanno lamentato di aver trovato le proprie auto danneggiate nei giorni scorsi anche in via Leopardi.