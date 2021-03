Da martedì la didattica a distanza alle De Amicis. Lo conferma la dirigente dell’istituto Cristina Dressino, dopo l’annuncio del sindaco sulal fine dei lavori urgenti nel plesso sud.

L’ordinanza è effettiva da stasera, lunedì 8 marzo, e revoca le precedenti. Di fatto la scuola torna disponibile e la didattica può ripartire, anche se solo a distanza, per via dell’ordinanza regionale che ha messo ai box studenti e docenti.

All’origine dell’empasse c’era una questione sindacale che impediva la dad per chiusure non legate al Covid. Nella mattinata di lunedì anche il presidente del Consiglio di istituto era intervenuto sulla questione.

“La didattica a distanza era già in funzione grazie al volontariato di molti docenti – spiega la dirigente – Purtroppo dobbiamo fare i cotni con alcune insegnanti in malattia. Da martedì parte la dad ufficiale; entro la mattina saranno comunicati tutti gli orari delle classi. I docenti assenti saranno sostituti con i supplenti. Per quanto riguarda l’accoglienza dei DVA e BES dal sopralluogo appena effettuatorestano ancora delle operazioni di completamento da effettuare (suppellettili, sussidi e tende), ma contiamo di concordare già martedì mattina l’orario con le famiglie che ne faranno richiesta e di iniziare l’accoglienza già da mercoledì”.