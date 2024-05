Dà fuoco a un'auto: piromane subito bloccato e arrestato dai Carabinieri

E' stato subito arrestato il piromane che ieri sera, martedì 21 maggio, ha dato fuoco a un'auto parcheggiata per strada a Inveruno.

Piromane appica il fuoco a un'auto in sosta: subito preso

Si tratta di un 48enne di Cuggiono. Nel corso della notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Legnano hanno arrestato in flagranza di reato, per incendio doloso, un 48enne cuggionese che nella serata precedente aveva dato alle fiamme una vettura in sosta in via Santa Teresa. L'uomo è stato individuato grazie a testimonianze di cittadini e filmati di videosorveglianza, ed è stato bloccato in bicicletta poco distante dal luogo dell'incendio.

L'uomo aveva con sé due accendini e un coltellino svizzero

I militari l'hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandogli addosso due accendini e un coltellino svizzero che sono stati posti sotto sequestro. Al momento non si conosce il motivo del gesto del 48enne, finito davanti al giudice nella mattinata di oggi.

