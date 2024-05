Sono finiti in manette due albanesi e un italiano per spaccio di droga: i due stranieri hanno consegnato la droga direttamente da un pullman proveniente dall'Albania. Il 31enne italiano è stato fermato e arrestato a Cerro Maggiore.

Più di 25 chili di droga con un pullman dall'Albania: arrestate tre persone

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 31 anni e due cittadini albanesi di 42 e 39 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia, a seguito di un’attività d’indagine finalizzata allo spaccio di droga, hanno individuato un uomo che usava il suo immobile a Lainate come luogo di detenzione di sostanza stupefacente.

Domenica scorsa 19 maggio, durante uno specifico servizio di osservazione predisposto, alle ore 6.30 i poliziotti hanno visto uscire dal box dello stabile di Lainate un’auto con a bordo il 31enne che, dopo aver raggiunto Varese, si è fermato in piazzale Kennedy, nell’area adibita alla sosta dei pullman di linea provenienti dall’Albania.

Il passaggio di droga dal bus a Varese

Gli agenti hanno visto due uomini, il 39enne e il 42enne albanesi, che, da un pullman, hanno passato due grandi buste bianche al cittadino italiano che le ha posizionate nel vano ruota di scorta del portabagagli della sua autovettura per poi ripartire. I poliziotti, insospettiti hanno seguito l’uomo fino a Cerro Maggiore, dove fermatosi per un semaforo rosso, è stato bloccato e sottoposto a controllo: all’interno della sua auto, nel vano della ruota di scorta, c’era un doppiofondo dove gli agenti hanno rinvenuto 20 panetti contenenti circa 23 kg di cocaina e 6 panetti di eroina per un peso di circa 3,5 kg. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, la sostanza stupefacente sequestrata era destinata al mercato milanese delle zone Loreto, Crescenzago, Lambrate e Forlanini come emerso dagli accertamenti sugli spostamenti del pregiudicato italiano, sia dalle indicazioni rinvenute nel suo cellulare.

Il 31enne è stato associato al carcere di Busto Arsizio (VA), mentre i due cittadini albanesi sono stati condotti presso il carcere di Varese.