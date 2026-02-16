Crollo in un edificio abbandonato: strada chiusa e verifiche strutturali

Crollo a Cuggiono nella mattinata di ieri, domenica 15 febbraio.

Crollo a Cuggiono: arrivano i Vigili del fuoco

A cedere è stata una parte di un fabbricato fatiscente e disabitato all’interno di un cortile in via Fratelli Piazza, con affaccio anche su via San Rocco. Appena ricevuta la segnalazione, l’Amministrazione comunale ha disposto, in via precauzionale, la chiusura del tratto di via San Rocco compreso tra l’intersezione con via Fratelli Piazza e via Piantanida. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Stazione di Cuggiono e il personale tecnico del Comune, che hanno effettuato i sopralluoghi nell’area interessata e nelle proprietà confinanti.

Strada chiusa fino al termine della messa in sicurezza

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha quindi emesso un’ordinanza di chiusura del tratto di strada interessato e di immediata messa in sicurezza sia della porzione affacciata sulla pubblica via sia dell’area interna del cortile. Via San Rocco è rimasta chiusa al traffico veicolare e pedonale fino al completamento degli interventi, avvenuto nel tardo pomeriggio. Al termine delle operazioni, la strada è stata riaperta.