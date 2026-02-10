Crans-Montana, migliora la 16enne buscatese

Crans-Montana, migliora la 16enne di Buscate: dimessa dalla Terapia intensiva, si trova ora in Subintensiva.

Una buona notizia arriva dall’ospedale Niguarda di Milano: la 16enne di Buscate è stata infatti trasferita di reparto. La giovane, residente a Milano dove frequenta il liceo Virgilio (conosciutissima nella comunità di Buscate dove svolge il ruolo di educatrice all’oratorio), ha lasciato infatti la Terapia intensiva per il reparto “Grandi ustionati” che è di Subintensiva. Oltre agli interventi plastici, qui inizieranno iniziano un percorso di fisioterapia riabilitativa.

L’accaduto

La tragedia avvenuta in Svizzera ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. I dispersi sono 16. Alcuni feriti sono arrivati all’ospedale Niguarda di Milano. A scatenare l’incendio nel locale sia stato un piccolo fuoco pirotecnico che si trovava su una bottiglie.