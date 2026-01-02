Crans-Montana, tra i feriti anche una 16enne del paese

La giovanissima è ricoverata a Zurigo con ustioni sul corpo. Il sindaco: "Facciamo tutti il tifo per lei"

Crans-Montana, tra i feriti nella tragedia di Capodanno anche una 16enne di Buscate.

C’è anche una ragazza di Buscate tra i feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove è andato a fuoco il locale Costellation provocando 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi. E’ di questi istanti la notizia che tra i feriti vi è anche una 16enne di Buscate, attualmente ricoverata all’ospedale di Zurigo con delle ustioni sul corpo. La sua situazione sarebbe delicata.

Le parole del sindaco

“Spiace molto per quanto accaduto a questa nostra concittadina, ho appena sentito la famiglia – afferma il sindaco Fabio Merlotti – Come Amministrazione comunale, a nome di tutto il paese, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia della giovane, tutti facciamo il tifo per lei”.

L’accaduto

La tragedia avvenuta in Svizzera ha visto, come detto, 40 morti e oltre 100 feriti. I dispersi sono 16. Alcuni feriti sono arrivati all’ospedale Niguarda di Milano. Dalle prime indiscrezioni, pare che a scatenare l’incendio nel locale sia stato un piccolo fuoco pirotecnico che si trovava su una bottiglie.