Crans-Montana, la 16enne è stata trasferita al Niguarda

Crans-Montana, la 16enne di Milano, molto conosciuta a Buscate, ha lasciato l’ospedale di Zurigo e si trova al Niguarda.

Crans-Montana, 16enne ora al Niguarda

Ha lasciato l’ospedale di Zurigo e ora si trova al Niguarda. Lei è la 16enne buscatese rimasta anch’essa ferita nel terribile incendio avvenuto a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. La giovanissima è residente a Milano ma conosciutissima a Buscate, paese che frequenta fin da piccola. In quel dramma, costato la vita a 40 ragazzi e con oltre 100 feriti, anche la giovanissima ha riportato delle ferite. Nelle scorse ore è arrivata in elicottero all’ospedale milanese.

Al Niguarda 9 feriti

All’ospedale milanese, specializzato nella cura delle ustioni, sale così a 9 il numero delle persone ricoverate scampate alla tragedia (si tratta di ragazzi tra i 15 e i 16 anni e una ragazza di 29).