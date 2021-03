Covid: altri 1.200 contagi in provincia di Milano

Covid: altri 1.200 contagi a Milano e nel Milanese. In Lombardia domenica si sono registrati 71 decessi, 264 in Italia dove sale il tasso di positività.

Covid: altri 1.200 contagi a Milano e provincia

Sempre alti i contagi nel Milanese

In Lombardia oggi su 45.013 tamponi, sono stati registrati 4.334 nuovi positivi, con il tasso al 9,6%. I decessi sono stati 71, che portano il totale da inizio pandemia nella nostra regione a 29.220.

Aumentano i ricoverati tanto nelle Terapie intensive (+20 rispetto a ieri) per un totale di 714, e lievemente negli altri reparti, 9 più di ieri per un totale di 6.077.

I contagi per Provincia

Come ieri, il triste primato è andato a Milano, seguito da Brescia e Monza e Brianza, ma ecco il dettaglio Provincia per Provincia: Milano 1.231 casi; Brescia 1.048, Monza e Brianza 517. Seguono: Mantova con 286; Bergamo 276; Pavia 227; Como 216; Cremona 191; Lecco 91; Varese 87 e Lodi 73. Chi sta decisamente meglio di tutti è Sondrio con soli 14 contagi.

In Italia oggi 264 morti, sale il tasso di positività

In Italia oggi sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus, con 264 morti, per un totale di 102.145 vittime. Ieri erano stati 26.062 i nuovi casi e 317 vittime, ma erano stati effettuati quasi 100mila tamponi in più. Infatti, nella giornata odierna sono stati esaminati 273.966 tamponi molecolari e antigeni, con il tasso di positività che sale al 7,78%.

Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva nell’ultima giornata in Italia. Il saldo giornaliero è di 100 pazienti in più, che porta il totale a superare di nuovo le tremila unità (3.082).

Nei reparti ordinari i pazienti Covid sono aumentati di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.518.