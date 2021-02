Covid, 54 nuovi positivi dall’inizio di febbraio

Covid, a Legnano i contagi tornano a salire.

Covid, la curva sta risalendo

Nel corso della prima settimana di febbraio, si sono registrati 54 nuovi positivi (nella settimana precedente erano stati 38). E’ quanto emerge dal report settimanale pubblicato oggi, lunedì 8 febbraio 2021, sul sito del Comune. La media mobile a sette giorni del dato dei nuovi contagi conferma l’aumento, anche se i numeri restano lontani dai picchi: il valore è ora di circa 7,7 nuovi contagi al giorno, contro i 5,4 della settimana precedente.

Ricoverati o a domicilio

Nell’ultima settimana si è registrato un leggero aumento rispetto ai minimi della precedente sia per quanto riguarda i casi prevalenti (numero di persone attualmente positive che non sono guarite o non hanno concluso il periodo di isolamento, pari a 80), che per i ricoveri di cittadini legnanesi positivi al Covid-19, che nel fine settimana si sono assestati a quota 5 (+2 rispetto alla scorsa).