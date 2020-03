Covid-19, un’altra vittima a Villa Cortese

Covid-19, Villa Cortese conta un’altra vittima.

Covid-19, deceduta un’altra persona

“Il bollettino Ats di oggi ci segnala due nuovi casi positività al contagio. Una di queste persone purtroppo è deceduta”. A parlare così è il sindaco Alessandro Barlocco, il quale esprime la propria vicinanza ai concittadini colpiti dal lutto: “A tutti i famigliari voglio porgere le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la nostra comunità”. Si tratta della seconda vittima di Covid-19 in paese, dopo la morte di Orlando De Vito, 71 anni.

Nove finora le persone positive al tampone

“Complessivamente a oggi sono nove le persone di Villa Cortese positive al contagio – prosegue il primo cittadino – A tutti loro auguriamo una pronta guarigione! Alcuni sono ricoverati, altri in isolamento domiciliare secondo i protocolli previsti dalle autorità sanitarie”.

“Grazie agli operatori sanitari e rimaniamo in casa”

“Gli operatori sanitari stanno facendo tutto il possibile… e anche di più… per aiutarci: grazie a tutti loro – dice ancora Barlocco – A ciascuno di noi è chiesto di fare in pieno la propria parte: innanzitutto rimanendo in casa”.

