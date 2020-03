Coronavirus, Magnago piange il terzo morto

Coronavirus, a Magnago si contano 12 cittadini positivi e una nuova vittima, la terza.

Coronavirus, la situazione a Magnago

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Ats, a mercoledì 25 marzo 2020 sono 12 i cittadini magnaghesi positivi al tampone. Purtroppo tra questi si registra il terzo cittadino deceduto. “Alla famiglia il nostro più forte abbraccio e le condoglianze della Comunità tutta” commenta il sindaco Carla Picco. I cittadini in quarantena per stretto contatto sono 24.

“Restate a casa, è un gesto di responsabilità”

“A questo punto penso tutti abbiano capito di restare a casa… di sopportare piccoli disagi, come fare la spesa nel negozio non preferito o non lamentarsi se la Posta è chiusa – commenta il primo cittadino – Rispettiamo il dolore di tante famiglie con un gesto di responsabilità”.

