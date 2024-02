E' finito in manette uno spacciatore che costringeva un giovane di Pogliano a spacciare per suo conto e consegnargli l'intero ricavato a fronte di minacce.

Costringeva un giovane a spacciare: arrestato pusher

Nel corso di un servizio serale effettuato nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia alle Polizie Locali dell’asse del Sempione, nel mese di Novembre, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Polizia Locale di Nerviano – Pogliano unitamente ad un equipaggio della Polizia Locale di Parabiago, indagavano in stato di libertà un ragazzo che veniva sorpreso cedere sostanza stupefacente ad un minore a Pogliano in Piazza della Repubblica. A seguito di perquisizione lo stesso veniva trovato in possesso di altri 10 grammi di Hashish e denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio.

Gli Agenti della Polizia Locale Nerviano – Pogliano, coordinati dal Comandante Stefano Palmeri, iniziavano un’attività di indagine che consentiva di risalire ad alcuni consumatori, clienti del ragazzo, ma soprattutto al soggetto dal quale lo stesso era solito rifornirsi.

La perquisizione dello spacciatore

Nella giornata di sabato veniva eseguita una perquisizione a carico di quest’ultimo che risultava essere residente a Vanzago. La stessa consentiva di confermare le risultanze investigative e di risalire al gradino superiore ovvero al soggetto che a sua volta lo riforniva. Pertanto, con la collaborazione della Polizia Locale di Vanzago si dava seguito ad un ulteriore perquisizione a carico di quest’ultimo, sempre residente a Vanzago, che consentiva di rinvenire circa 90 grammi di sostanza stupefacente tipo Hashish, 1450 euro in contanti, 3 bilancini e uno storditore elettrico.

Per tale motivo il ragazzo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva fotosegnalato presso la Polizia Locale di Legnano e ivi trattenuto presso la camera di sicurezza piantonato dagli Agenti del Comando Unico. Veniva inoltre indagato per spaccio di stupefacenti ed estorsione aggravata per aver costretto il primo ragazzo perquisito a spacciare per lui e a consegnarli tutto il guadagno dell’attività illecita con violenze e minacce anche con l’uso di bastoni, coltelli e storditore elettrico.

Convalidato l'arresto ai domiciliari

Nella giornata odierna si è svolto il giudizio direttissimo a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e il giudice ha disposto per il ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di avere contatti con altre persone diverse dalla propria famiglia.

Questa operazione è un altro esempio di come la sicurezza, soprattutto ai giorni nostri, non ha confini. La stessa ha visto coinvolto la Polizia Locale di Nerviano – Pogliano, la Polizia Locale di Parabiago, la Polizia Locale di Vanzago e la Polizia Locale di Legnano e ha consentito di stroncare un giro di spaccio tra ragazzi che partiva da Vanzago e coinvolgeva le città limitrofe. Solo con un congruo numero di Agenti è possibile fare fronte alle numerose attività che quotidianamente una Polizia Locale è chiamata a svolgere. E solo facendo rete, ne è un esempio la Convenzione stipulata dalle Polizie Locali dell’asse del Sempione, che è possibile collaborare in modo fattivo a garantire la sicurezza urbana.