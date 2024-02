Rubano 800 metri di cavi elettrici, via e cimitero senza luce

Rubati a Nerviano 800 metri di cavi, black out nella frazione di Garbatola.

I ladri si sono portati via ben 800 metri di cavi elettrici, quelli che portavano la luce in parte del paese. E' quanto successo in questi giorni a Garbatola, frazione di Nerviano. I malviventi sono riusciti infatti a rubare i cavi che si trovavano all'altezza dei lampioni, creando diversi disagi.

Un'interpellanza sul caso

"Da alcuni giorni via Carlo Porta, nella frazione di Garbatola, è completamente al buio, compreso il cimitero, il parcheggio dello stesso e la vicina pista ciclabile - afferma Massimo Cozzi, ex sindaco e oggi capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega - Abbiamo appreso che il motivo di questo black out è stato il furto di circa 800 metri di cavi elettrici, riconducibili alla pubblica illuminazione". Cozzi ha già presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta al sindaco Daniela Colombo: "Riteniamo grave tale episodio, vista la facilità con la quale è avvenuto un simile furto, senza che nessuno se ne accorgesse - annuncia Cozzi - Per questo chiediamo una relazione scritta sull'accaduto, i tempi tecnici di ripristino della pubblica illuminazione nella via in questione e come si intende agire per scoraggiare simili episodi".