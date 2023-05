Corre nudo per strada: portato in ospedale per accertamenti

Correva nudo per strada a Legnano, lanciando addosso ai passanti i vestiti dei quali evidentemente aveva deciso di poter fare a meno.

Corre completamente nudo in via 20 Settembre a Legnano

È successo ieri, mercoledì 24 maggio 2023, poco dopo mezzogiorno, in via 20 Settembre, nei pressi della scuola primaria Carducci. Tra quanti hanno assistito alla scena, c’è chi ha dato l’allarme chiamando il 112 e chi l’ha ripresa con il telefonino.

Protagonista della vicenda un giovane che percorreva il marciapiede di corsa scalzo e senza vestiti, lasciando esterrefatti quanti lo incrociavano.

Il 25enne è apparso disorientato ed è stato portato in ospedale

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato: gli agenti del Commissariato di via Gilardelli hanno fermato l’uomo, un italiano classe 1997 apparso disorientato ma collaborativo, che ha riferito di essere stato colto da un malore dopo aver parcheggiato la propria auto in zona Mercato. I poliziotti hanno chiamato un’ambulanza che ha trasportato il 25enne al Pronto soccorso cittadino per accertamenti.

Sabato 13 maggio un episodio analogo in via Sant'Erasmo

Non è la prima volta che per le vie di Legnano viene avvistato un "novello Adamo": l’ultimo episodio risale a meno di due settimane fa. Nel tardo pomeriggio di sabato 13 maggio infatti un uomo nudo era stato segnalato in via Sant’Erasmo. Sul posto erano arrivati l’ambulanza del 118, i Carabinieri e, in ausilio, anche la Polizia di Stato. L'uomo, affetto da disturbi psichiatrici, era stato fermato e assistito. Poi il trasporto in codice giallo. all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.