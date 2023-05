Uomo nudo a spasso per le vie della città

Uomo nudo avvistato per le vie di Legnano.

Uomo nudo per strada

Quando l'hanno visto, pedoni e automobilisti, non hanno creduto ai loro occhi: quell'uomo era completamente nudo e stava camminando per le vie cittadine. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 13 maggio 2023, a Legnano. Intorno alle 18.30 alcuni passanti si sono infatti accorti della presenza di quell'individuo che, senza indumenti addosso, stava percorrendo la via Sant'Erasmo. Non hanno perso tempo, allertando le Forze dell'ordine.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, in ausilio anche la Polizia di Stato. Oltre all'ambulanza del 118. L'uomo, che aveva disturbi, è stato fermato e assistito. Poi il trasporto, in codice verde, all'ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso.