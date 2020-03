Coronavirus, un caso di decesso ad Abbiategrasso

Il sindaco Cesare Nai rende noto il primo caso di decesso di un cittadino di Abbiategrasso affetto da Coronavirus

Primo caso di decesso per coronavirus ad Abbiategrasso

E’ di stasera, martedì 10 marzo la notizia del primo caso di decesso ad Abbiategrasso in un paziente affetto da Coronavirus. L’annuncio è stato dato in un video messaggio dal sindaco Cesare Nai. Si tratta, come per gli altri casi, di una persona già affetta da altre patologie, tra le quali appunto il Covid-19, come spiega il primo cittadino. Resta invece stabile il numero di 10 casi di contagio registrati nel territorio di Abbiategrasso.

