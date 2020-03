Coronavirus, a Turbigo i casi sono 7

Coronavirus, 7 i casi di contagio a Turbigo. La comunicazione del sindaco Christian Garavaglia.

Coronavirus, nuovi casi in paese

Ci sono nuovi casi di Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Christian Garavaglia, che nei giorni scorsi aveva annunciato di essere anch’esso positivo al virus. “Comunico che, al momento i casi di contagio a Turbigo sono 7. Il Comune è in costante contatto con le persone e/o famigliare. Invito tutti a rispettare le regole relative agli spostamenti: portiamo pazienza!”.

