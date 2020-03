Coronavirus, i contagi salgono a 20 a Nerviano

Coronavirus, i contagi sono 20 a Nerviano. L’annuncio del sindaco.

Coronavirus, altri casi in paese

Salgono i contagi anche a Nerviano. “Dai dati di oggi, si passa da 17 a 20 casi di positività al Covid–19 sul territorio nervianese – annuncia il sindaco Massimo Cozzi – I tre ‘nuovi’ casi sono di due persone che si trovano al proprio domicilio ed una terza ricoverata all’ospedale di Legnano. E’ doveroso dire che, per ogni situazione specifica, si attivano i servizi sociali per eventuali bisogni e necessità e la Polizia Locale per i controlli sul rispetto della messa in quarantena dei soggetti interessati.Sarà mia premura continuare ad aggiornarvi periodicamente sulla situazione del nostro Comune. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano. Si rinnova con forza l’invito a tutti i Nervianesi di restare a casa. Grazie ai volontari della Protezione Civile (Radio Soccorso e Gruppo Cinofili), che stanno girando l’intero territorio con un messaggio registrato che chiede di restare a casa”.

