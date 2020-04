Coronavirus, sindaco: “Dovete stare a casa! Lo capirete con le multe”

Coronavirus, il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi torna ad appellarsi alla cittadinanza: “Troppa gente in giro, capirete di stare a casa con le multe”.

Coronavirus, la rabbia del primo cittadino

Nei giorni scorsi, insieme al comandante della Polizia Locale Franco Santambrogio era tornato a chiedere a tutti i cittadini di rispettare le disposizioni del Governo per evitare il diffondersi del Coronavirus: “Dovete stare a casa, così salverete vite umane” avevano ricordato.

Ma visto che in tanti, troppi concittadini, non rispettano le regole, il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi è tornato a ribadire forte e chiaro quanto sia invece importante farlo: “Oggi abbiamo visto troppa gente in giro, a piedi e in macchina, cosa che non va assolutamente bene e, in tal senso, nel fine settimana, aumenteranno sul territorio i controlli della Polizia Locale e dei Carabinieri – annuncia Cozzi – Se non lo si capisce con le parole, lo faremo capire con le multe”.

E che non si scherza lo dimostra anche quanto accaduto nei giorni scorsi: la Polizia Locale aveva infatti trovato 5 ragazzi che, anzichè stare a casa, stavano giocando a calcio in un campetto di Cantone: per ognuno di loro multa da 400 euro.

