Coronavirus, “Non uscite di casa, salverete vite umane”

Coronavirus, l’appello di sindaco e comandante

Anche a Nerviano troppa gente è in giro per il paese. Non rispettando quanto previsto delle indicazioni date dal Governo per cercare di contrastare il diffondersi del Coronavirus. “Torniamo a ribadire con forza ai nostri cittadini di stare in casa, è questo l’unico modo per salvare vite” tornano a ribadire con forza il sindaco Massimo Cozzi (che detiene la delega alla Polizia Locale) e il comandante della Polizia Locale Franco Santambrogio. Anche in paese, troppa gente continua ad andare in giro violando il decreto di Governo che impone di stare ognuno della sua abitazione per combattere il Coronavirus.

“Occorre stare in casa – ricordano sindaco e comandante – Continuiamo a ripeterlo, anche i tutti questi giorni la protezione civile sta continuando a girare per tutto il paese con l’altoparlante ricordando di non lasciare la propria abitazione. Non sappiamo più come dirlo e lo ricordiamo ancora: bisogna stare in casa, altrimenti il contagio va avanti. Si può uscire solo per lavoro, emergenze sanitarie e, una volta alla settimana (e una persona per famiglia) per fare la spesa”.

E poi si discute molto della possibilità di uscire coi bambini: “Così come già previsto dalla nostra ordinanza – ricordano – è possibile farlo solo in prossimità della propria abitazione, nell’arco di 100 metri. Ripetiamo: state a casa. Non si può mollare in un momento così difficile”.

