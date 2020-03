Coronavirus, secondo morto a Canegrate

Coronavirus, un altro decesso in paese. L’annuncio del vicesindaco Matteo Modica.

Coronavirus, secondo deceduto a Canegrate

C’è un secondo decesso per Coronavirus a Canegrate. A renderlo noto è il vicesindaco Matteo Modica, che sta guidando il paese dopo il ricovero in ospedale del primo cittadino Roberto Colombo (aveva accusato una crisi respiratoria improvvisa, ora le sue condizioni sono in miglioramento).

“Per quanto riguarda il numero di contagi durante questo periodo di emergenza, possiamo dire che 17 nostri concittadini sono risultati positivi e, purtroppo, un secondo concittadino è venuto a mancare – l’annuncio di Modica – Cogliamo l’occasione per porgere le nostre più sincere condoglianze e assicurare la nostra vicinanza ai familiari. La nostra Polizia Locale è sempre in contatto con tutte le persone che hanno bisogno e necessità e portano risposta a ogni loro esigenza”.

