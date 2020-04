Coronavirus, arrivano i rinforzi per controllare chi non sta a casa

Coronavirus, dopo la lettera inviata al Prefetto di Milano dal sindaco di Nerviano ecco in azione altre unità dei Carabinieri per controllare il rispetto della normativa anti-contagi.

Coronavirus, maxi controlli

Nei giorni scorsi il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi aveva scritto al Prefetto di Milano chiedendo nuove unità di Forze dell’Ordine e anche l’Esercito per far rispettare ancora di più quanto indicato dal decreto del Governo per evitare nuovi contagi da Coronavirus (ossia lo stare in casa).

E ora sono arrivati i rinforzi: i controlli sul territorio di Nerviano sono stati infatti rafforzati con l’arrivo di altri Carabinieri e sono in atto da ieri blocchi, sia nel capoluogo che nelle frazioni, per verificare gli spostamenti di chi è in circolazione. “Assolutamente nessun intento repressivo o persecutorio – spiega il sindaco – solamente l’esigenza di controllare che chi è in giro sia autorizzato a farlo. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Grazie al Prefetto per la sensibilità dimostrata, certo che si proseguirà in questa direzione”.

