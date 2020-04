Coronavirus, ragazzi in giro in auto senza motivo a Pasqua: multa da oltre 500 euro

Coronavirus, a Pasqua due ragazzi fermati dalla Polizia Locale di San Vittore Olona mentre erano in giro in auto senza motivo: per loro sanzione da 537 euro. I controlli proseguono senza sosta.

Coronavirus, maxi multa a Pasqua

I controlli erano stati annunciati più volte, lo stesso sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi lo aveva ribadito più volte: “In paese i contagi crescono, state a casa!”, ricordando l’importanza di rispettare le regole anti-contagio abbandonando l’egoismo.

E che erano in arrivo le multe, salate, lo sapevano tutti. Anche nel giorno di Pasqua. E quanti sono stati trovati in circolazione senza un valido motivo (si può uscire solo per comprovati motivi di lavoro, salute e per fare la spesa – una volta alla settimana) sono stati sanzionati. E’ stato il caso di due ragazzi che, ieri, nella mattinata di Pasqua, mentre si trovavano in auto, sono stati notati e fermati dalla Polizia Locale: non avevano nessun motivo per essere fuori dalla loro abitazione. Così per loro è scattata la multa da 537 euro.

I controlli degli agenti non si fermano: ci saranno anche oggi, giornata di Pasquetta, e nei giorni successivi.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE