Coronavirus, sindaco: “Casi in aumento, state a casa”. Multe da 400 euro in paese

Coronavirus, l’appello del sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi: “Nel nostro paese, anche se di poco, i contagi aumentano. Non si può indietreggiare nemmeno di un millimetro: state a casa, anche per le feste di Pasqua”. Polizia Locale in azione: diversi i multati (400 euro la sanzione) perchè in giro senza motivo.

Coronavirus, il sindaco: “State a casa”

Il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi continua a ripeterlo. E lo ribadisce con forza rivolgendosi a tutti i concittadini: “Ho chiesto alla Polizia Locale di essere ancora più rigida. I cittadini devono capire l’importanza di stare a casa: qui c’è in ballo la vita delle persone, in paese il numero di contagi sta crescendo. Lo ripeto: bisogna stare in casa”

Rossi torna quindi ad appellarsi ai sanvittoresi: occorre rispettare quanto disposto dal decreto del Governo (rimanere in casa se non per motivi di lavoro, salute e per fare la spesa – una volta alla settimana).

Polizia Locale in azione: multato chi era in giro senza motivo valido

E i controlli della Polizia Locale sono stati infatti potenziati e hanno sanzionato chi era in giro senza un valido motivo: “La Polizia Locale si occupa di controllare quanti sono in isolamento domiciliare per aver contratto il virus e su questo fronte hanno effettuato 163 controlli – spiega Rossi – Inoltre sono stati 735 i controlli su esercizi commerciali e commercianti che dovevano rimanere chiusi”.

Gli agenti, guidati dal comandante Ermanno Taeggi, hanno fermato 76 pedoni ed elevato 6 multe (da 400 euro ciascuna) in quanto non vi era un motivo valido che giustificasse la loro uscita da casa.

Incredibili alcune giustificazioni date da alcuni multati: c’era chi era semplicemente a spasso, un altro ha affermato che il suo cane aveva bisogno di camminare tanto, un altro cittadino è stato invece trovato con due cani e ha detto che quindi gli spettava di camminare per 400 metri (sommando i 200 metri concessi per ogni cane).

“E i controlli proseguiranno, non si deve arretrare di un millimetro – annuncia il sindaco – La Polizia Locale sarà attiva anche nelle festività di Pasqua. Soprattutto in questo periodo occorre osservare ancora di più quanto previsto dal decreto ministeriale: stare a casa. Anche di poco, in paese i contagi continuano ad aumentare: abbiamo la percentuale più alta di casi positivi, la gente ha quindi troppi contatti. State in casa! E’ così che si salvano vite”.

Il sindaco tocca poi il tema mascherine: “Stiamo distribuendo mascherine alla famiglie ma occorre ricordare che sempre rispettata la distanza di almeno un metro, meglio se due, tra una persona e l’altra”.

