Controlli in stazione, denunciato uno spacciatore

LEGNANO

La Polizia di Stato ha trovato un pusher con sostanza stupefacente, soldi e due cellulari

Controlli nella stazione ferroviaria di Legnano da parte della Polizia di Stato.

Controlli in stazione, trovato un pusher

Un controllo in stazione che permesso di trovare e denunciare un pusher. E' quello che ha visto in azione, la sera di ieri mercoledì 4 maggio 2022, la Polizia di Stato di Legnano. Una volante del commissariato cittadino è infatti intervenuta procedendo al controllo di 5 avventori del bar vicino alla banchina. Uno di loro, un 27enne gambiano, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ecco cosa aveva

Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 20 grammi di droga (hashish, marijuana e forse anche ecstasy, la Polizia chiederà autorizzazione all'autorità giudiziaria per l'analisi nei laboratori di Polizia scientifica) oltre a 210 euro e due cellulari. Per il giovane, il commissariato proporrà alla Divisione anticrimine la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, non essendo residente in Legnano.