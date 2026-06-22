Continua l’intervento di bonifica dei Vigili del Fuoco di Milano per l’incendio scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno, all’interno della ricicleria Amsa di Muggiano di via Riccardo Lombardi, al confine tra il Comune di Milano e quello di Settimo Milanese.
Continua l’intervento dei Vigili del Fuoco alla ricicleria di Muggiano
Le fiamme hanno avvolto in pochissimi minuti il materiale ingombrante presente dentro la ricicleria provocando una densa colonna di fumo visibile a distanza di alcuni chilometri.
L’intervento sul posto
Sul posto sono intervenuti sei mezzi del Comando di via Messina incluso l’equipaggio NBCR chiamato ad effettuare i controlli di rito.
Al momento fortunatamente non risultano persone coinvolte e per la densa colonna di fumo è stata attivata anche ARPA.