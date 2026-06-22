Incendio alla ricicleria Amsa di Muggiano

L'invito precauzionale è di chiudere le finestre ed evitare l'area

Incendio questa mattina nella ricicleria di Muggiano. Il rogo sviluppatosi all’interno dello stabilimento Amsa, situato fra i comuni di Settimo Milanese e Milano in via Lombardi, ha provocato allarme con una fitta coltre di fumo nera che si è innalzata intorno alle 11.

Villaggio Cavour

Sul posto i mezzi dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio.

Dal Comune di Settimo l’invito, come misura di carattere strettamente precauzionale, a tenere chiuse le finestre e a limitare le attività all’aperto nelle zone limitrofe all’impianto di raccolta rifiuti.

“Finestre chiuse”

“Le autorità competenti sono già intervenute per gestire la situazione e monitorare costantemente l’evoluzione del rogo e la qualità dell’aria”.

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