Colto da malore, muore a 49 anni

Il lutto

L'uomo si è sentito male a Cuggiono ed è stato trasportato in elisoccorso a Milano.

Un uomo di 49 anni di Cuggiono, Sergio Merlo, è stato colto da malore lunedì mattina, 10 gennaio 2022. E' deceduto poco dopo in ospedale.

L'improvviso malore per il 49enne

Malore fatale per il 49enne Sergio Merlo. Nella tarda mattinata di lunedì 10 gennaio in piazza della Vittoria, in pieno centro paese, è scattata la macchina dei soccorsi dopo chiamata al 112. Nei pressi di Palazzo Kuster, dove é ospitato a piano terra il centro medico, l'uomo ha accusato un malore e subito sono arrivati sul posto ambulanza ed elisoccorso. Anche i medici di Palazzo Kuster hanno prestato le prima cure.

L'elisoccorso per portarlo in ospedale

L'uomo è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo ogni intervento è risultato inutile e il 49enne cuggionese è spirato nel nosocomio milanese. Parecchi i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti ai genitori e ai famigliari.