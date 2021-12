Incidente stradale tra due furgoni, arriva l'elisoccorso

Uno dei due conducenti dopo essere stato estratto dalle lamiere del mezzo è stato trasportato all'ospedale di Legnano

Due persone ferite per lo scontro di due furgoni

Due persone, una di 49 e una di 53 anni ferite a causa di uno scontro tra due furgoni. Questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Boffalora Sopra Ticino sulla Strada Statale 11

I vigili del fuoco sul posto per estrarre dalle lamiere i due conducenti dei mezzi

Uno scontro che per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza la zona ha richiesto anche l'intervento dei vigili del Fuoco di Inveruno oltre che degli agenti della Polizia locale. Scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti in transito, sul posto è arrivato l'elisoccorso con a bordo medici e infermieri dell'ospedale milanese di Niguarda, un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l'automedica dell'ospedale di Legnano

I primi soccorsi sul posto

Una volta liberati dai loro mezzi, i due conducenti sono stati soccorsi sul posto. Per uno dei due, quello di 53 anni solo ferite lievi tanto che non è nemmeno stato necessario il trasporto in ospedale. Più complicata, invece, la situazione dell'automobilista di 49 anni. L'uomo è stato estratto dalle lamiere e successivamente trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita all'ospedale di Legnano