Colpita da arresto cardiaco a 37 anni, è successo a Rescaldina.

Arresto cardiaco per la giovane donna

Si trovava nella sua casa quando il suo cuore si è fermato. E' quanto successo a Rescaldina. nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 luglio 2023. Intorno alle 17 la donna 37 anni, si trovava a casa quando ha iniziato a non sentirsi bene. Così ha preso il telefono chiamando il 112 lamentando un malore generico. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce rossa di Saronno e l'automedica di Gallarate. Quando i soccorritori sono arrivati nell'abitazione la situazione è precipitata: la donna era stata colta da arresto cardiaco. Subito gli equipaggi hanno messo in atto le manovre di rianimazione, consentendo di riattivare l'attività cardiaca. La donna è stata caricata in ambulanza e portata all'ospedale di Legnano dove è ricoverata in prognosi riservata.

L'importanza dei defibrillatori

Uno strumento che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco è il defibrillatore, apparecchio di semplice utilizzo (che ora tutti possono utilizzare anche senza formazione), che emette comandi vocali e per il quale il 118 fornisce indicazioni a chi chiama. Negli ultimi giorni a Villa Cortese un defibrillatore è stato installato in un condominio (dove ora i residenti sono cardioprotetti) e a Legnano è stato inaugurato il 104esimo apparecchio salvavita.