Defibrillatore nel condominio, ora i residenti sono cardioprotetti

Defibrillatore in un condominio di Villa Cortese, utile contro l'arresto cardiaco.

Defibrillatore per i residenti

Un condominio cardioprotetto. E' quello denominato "Cortese" a Villa Cortese che in queste ore ha visto l'installazione di un defibrillatore, apparecchio che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco. Uno strumento, semiautomatico, che proteggerà i cuori dei 44 residenti. L'iniziativa è stata promossa dall'amministratrice Anaci Monica Tregnago in collaborazione con l'associazione Sessantamilavitedasalvare (che da anni si batte per la diffusione dei Dae) del presidente Mirco Jurinovich e la società Energy up che prevede nel contratto di fornitura l'opportunità di installare una postazione salva-vita.

Si potrà salvare la vita

"L'utilità di avere a domicilio un apparecchio in grado di garantire elevate possibilità di intercettare le aritmie maligne che nel giro di 5 minuti evolvono verso una prognosi infausta, è stato ribadito nell'ambito del convegno 'Lombardia Care' (Cardiac arrest registry) tenutosi la scorsa settimana al Policlinico San Matteo di Pavia - ricorda Jurinovich - Dalle relazioni tenute dei vari esperti relative all'incidenza dell'arresto cardiaco improvviso nel 2022 nella nostra regione, è emerso che l'80% degli oltre 11milacasi avviene proprio a domicilio. Altri dati importanti riguardano l'incidenza generale con 1,2 casi ogni 1.000 abitanti e la sopravvivenza media che si attesta intorno al 14%. Una nota negativa riguarda il calo degli interventi di primo soccorso da parte dei testimoni dell'evento, un trend negativo innescato dalle paure conseguenti al Covid ma che ancora non vede una risalita della curva. È ormai noto come il rapido impiego del defibrillatore possa portare ad una sopravvivenza anche del 50% e come lo strumento possa essere utilizzato da qualsiasi cittadino, anche senza formazione specifica, grazie alla legge 116 del 2021".