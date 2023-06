Inaugurato il 104esimo defibrillatore in città

Taglio del nastro per il 104esimo defibrillatore a Legnano.

Nuovo defibrillatore in via Ponchielli

La città di Legnano si è dotata di un nuovo defibrillatore: è quello (attivo h24) installato la mattina di oggi, sabato 17 giugno 2023, in via Ponchielli (verso il confine con Castellanza, nell'Oltre Saronnese) nel parcheggio del campetto da basket. L'apparecchio (Dae), che può salvare la vita, è stato donato da un cittadino residente in un condominio vicino (e che ha preferito rimanere anonimo) e ora potrà portare soccorso alle persone colpite da arresto cardiaco (fenomeno che ogni anno, solo in Italia, causa la morte di oltre 60mila persone): "Questo apparecchio arriva nel 25esimo anniversario di fondazione del Progetto Vita attivo a Piacenza, prima città ad aver attivato il progetto di defibrillazione precoce - ha affermato Mirco Jurinovich, presidente dell'associazione Sessantamilavitedasalvare che si batte per la diffusione dei Dae - Sappiamo che, in caso di arresto cardiaco, il nostro nemico principale è il tempo: abbiamo quei 5 minuti fondamentali nei quali bisogna intervenire con il Dae, che intercetta il ritmo anomalo del cuore; dopo 5 minuti precipitano le possibilità di sopravvivenza. Lo studio fatto dal Progetto Vita dimostra che quando a intervenire sono i cittadini, attivati da un'app attiva finora (purtroppo) solo in Emilia Romagna, si è intercettato nel 70% dei casi il ritmo defibrillabile del cuore contro il 12% di quelli intercettati dai mezzi di soccorso (ambulanze e automedica), considerando che i cittadini riescono a intervenire in 3-4 minuti prima rispetto ai mezzi di soccorso: si ha quindi più del 50% di salvare una vita. Il Dae è importante perchè permette la sopravvivenza senza danni neurologici".

Poi Jurinovich ha ricordato quanto già pubblicato nel 2001 in un articolo scientifico: "'Per ogni minuto che trascorre dall'arresto cardiaco, la possibilità di sopravvivenza del paziente scende del 10%. I primi 10 minuti vengono pertanto considerati d'oro al fine di un soccorso efficace, la possibilità di sopravvivenza è legata all'intervento di testimoni, ossia di cittadini, col Dae. Per fronteggiare l'arresto cardiaco sul territorio non è sufficiente il potenziamento dei mezzi di soccorso ma occorre un'idonea strategia di intervento: si tratta di addestrare e rendere operativo il personale in grado di intervenire con la massima rapidità, possibilmente entro i primi 5 minuti. La chiave di volta del sistema risiede nella diffusione dei defibrillatori'. Non è nulla di nuovo: ma sono passati oltre 20 anni e di Dae si parla ancora troppo poco! Siamo ancora qui a combattere per installarli!".

E Jurinovich ha concluso: "Da ricordare che i Dae sono utilizzabili da tutti, anche senza formazione, così come disposto dalla legge 116 del 2001, questo grazie alla semplicità d'uso dei defibrillatori (che emettono semplici comandi vocali) e all'assistenza telefonica del personale del 118. Ora, su questa legge, manca l'anello fondamentale: l'avvio di una campagna informativa nazionale su questa tematica".

"Serve fare informazione"

Presente all'inaugurazione anche Umberto Silvestri, Presidente del Consiglio comunale di Legnano, che si cimentato anche in una simulazione dell'utilizzo del Dae: "Parte importante e che dobbiamo rilanciare anche come Amministrazione comunale è quella di creare maggiori occasioni di informazione, soprattutto partendo dai ragazzi delle scuole - ha dichiarato Silvestri - Questo così da apprendere nozioni fondamentali che rimangono per tutta la vita".