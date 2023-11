Cliente le tira un pugno, cameriera le lancia un bicchiere

Cliente le tira un pugno, la cameriera risponde lanciando un bicchiere: caos nel locale di Legnano.

Cliente sferra un pugno, cameriera lancia un bicchiere

Una serata decisamente movimentata. E' stata quella che si è vissuta all'interno di un locale di Legnano. Erano circa le 22 quando gli animi si sono surriscaldani in un esercizio pubblico di via Palestro. Diverse le segnalazioni arrivate al 112, che ha inviato sul posto una volante della Polizia di Stato. All'interno era in corso una lite abbastanza violenta tra una cliente, che era seduta con un gruppo di amici, e una dipendente. Le motivazioni della lite restano ancora da chiarire, sta di fatto che la cliente, 27 anni, ha sferrato un pugno in pieno volto alla dipendente del locale, che era pare impegnata nel raccogliere le ordinazioni. Ne è nata così una colluttazione, dopo di che la cameriera, 25 anni, ha lanciato un bicchiere di vetro all'indirizzo della ragazza che l'aveva colpita.

I soccorsi

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, era arrivata anche l'ambulanza del 118. Le due ragazze erano ferite ma, nonostante i solleciti, non hanno voluto farsi trasportato in ospedale. Le indagini della Polizia proseguono per capire meglio le ragioni della lite.