Chiudono il farmacista in uno stanzino e rubano l'incasso

Un altro colpo notturno in farmacia.

Sorpresi dal farmacista, i ladri lo chiudono nel retro

I malviventi stavolta hanno preso di mira la farmacia comunale di Magnago (che sorge in via Sardegna nella frazione di Bienate). Sono entrati in azione tra domenica 5 e lunedì 6 novembre, forzando la porta d'ingresso, con l'intenzione di rubare l'incasso e dileguarsi (come avvenuto la settimana precedente a Turbigo). Ma poiché la rivendita di medicinali era di turno, all'interno c'era un dipendente pronto a rispondere nel caso qualcuno avesse suonato il campanello per le emergenze. L'uomo, che stava riposando nel retrobottega, si è svegliato di soprassalto sentendo i rumori provocati dai ladri e ha urlato per metterli in fuga. Con gesto fulmineo i malviventi l'hanno chiuso a chiave nello stanzino, e hanno svuotato la cassa. Il farmacista nel frattempo, che aveva con sé il cellulare, ha dato l'allarme chiamando i Carabinieri.

A indagare sull'episodio sono gli uomini dell'Arma

Intervenuti sul posto, gli uomini dell'Arma hanno raccolto la testimonianza del farmacista ed effettuato i rilievi del caso, avviando le indagini per cercare di risalire all'identità dei banditi. I militari hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza.