Polizia ritrova e riconsegna la borsa rubata al medico e lo zaino con pc del giovane

Polizia di Stato ritrovati borsa e zaino rubati

Il primo è un medico di Corbetta, un pneumologo: il 26 luglio era stato derubato della sua borsa nella quale aveva apparecchiatura medica, occhiali e mazzi di chiavi di auto storiche che lui possiede. Il secondo è un uomo di Legnano: mentre si trovava a cena, ignoti avevano rotto il finestrino della sua auto portandosi via lo zaino che vi era sul sedile, zaino nel quale vi era un Ipad ma anche un libretto con 10 assegni, una power bank e un carica batterie del cellulare. A risolvere i due casi è stata la Polizia di Stato di Legnano che ha rintracciato la refurtiva e l'ha riconsegnata ai legittimi proprietari.

La storia del legnanese

La sera di venerdì 3 novembre 2023, intorno alle 22, Riccardo M., 48enne di Legnano, si trovava nel ristorante Roadhouse lungo la Saronnese, in città, intento a gustarsi la sua cena. L'auto l'aveva parcheggiata all'esterno, incautamente aveva però lasciato sul sedile posteriore lo zaino contenente il computer e altri oggetti personali. I malintenzionati si sono avvicinati alla sua vettura, con un colpo secco hanno rotto uno dei finestrini scappando con lo zaino. Per fortuna dell'uomo, il pc era dotato di localizzatore e questo ha permesso alla Polizia, subito arrivata sul posto quando il 48enne ha lanciato l'allarme, di scoprire subito dove si trovava la refurtiva. Il gps indicava che era stata lasciata all'interno di un cassonetto per la raccolta di abiti per i poveri in via Busto Arsizio, a Legnano. Così gli agenti hanno subito contattato la ditta responsabile del servizio, un addetto è arrivato sul posto e ha aperto il cassone: ed ecco che lo zaino, con tutto quello che c'era dentro.

La storia del medico

Il medico è Ugo M., ha 74 anni e abita a Corbetta. Di professione fa il medico, per la precisione il pneumologo. Il 26 luglio 2024 si era recato dai Carabinieri di Bareggio per sporgere denuncia di smarrimento della sua borsa, contenente diverse cose, tra le quali attrezzatura importante per svolgere la sua professione. Quando i poliziotti hanno aperto il cassone degli abiti, oltre allo zaino del legnanese hanno trovato anche la borsa del medico: c'è tutto, l'attrezzatura e quant'altro, ad eccezione dei soldi che i ladri avevano invece fatto sparire. Nella borsa del medico vi era anche la sua tessera di appartenenza all'Associazione nazionale Carabinieri, con la quale il commissariato è stato agevolato nel rintracciarlo. Le indagini non si fermano: gli agenti vogliono infatti arrivare ai responsabili dei furti così come capire perchè, entrambe le refurtive, si trovavano in quello stesso cassonetto.

La riconsegna

Ritrovata borsa e zaino, il commissariato ha convocato nei suoi uffici il 48enne il medico: che sono puntualmente arrivati e, direttamente dalle mani degli agenti, hanno potuto così riavere quello che i malviventi avevano cercato di portar loro via. Una storia con lieto fine con due insegnamenti: mai lasciare oggetti o altro in auto e rivolgersi sempre e subito alle Forze dell'ordine perchè ritrovare quanto viene rubato è possibile.