Marito e moglie trovati morti in casa: l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Sono stati trovati senza vita dal figlio nel pomeriggio di oggi, domenica 5 novembre 2023, nella loro casa a Corbetta: si tratta di Luigi Buccino, 54 anni, e di Vita Di Bono di 47 anni, sposati da 29 anni.

L'allarme è scattato intorno alle 15.10 di oggi, domenica 5 novembre. A rinvenire i corpi nella camera da letto della loro abitazione di via Piave sarebbe stato il figlio 24enne: entrambi i coniugi presentavano ferite d'arma da taglio.

L'ipotesi più acclarata, al momento, è quella dell'omicidio-suicidio: Di Bono, infatti, avrebbe accoltellato il marito mentre dormiva e poi si sarebbe tolta la vita.

Tutti dettagli che comunque dovranno essere confermati dagli inquirenti.

Il sindaco Marco Ballarini ha commentato così il recente fatto di cronaca:

"Purtroppo due nostri concittadini, in un evento violento, hanno perso la vita. Gli inquirenti e le Forza dell’Ordine al momento stanno facendo il loro lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e chiedo a tutti di lasciar spazio agli addetti per svolgere l’inchiesta in sicurezza. Dalle prime informazioni sembra si sia trattati di un omicidio-suicidio. L’unica cosa che mi sento di chiedervi in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera. Esprimo a nome mio, di tutta l’Amministrazione e della Città di Corbetta le più sentite condoglianze e la massima vicinanza ai cari in questo momento di lutto”.